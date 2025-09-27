Thriller imperdibili in streaming: scopri le migliori serie

Le piattaforme di streaming offrono una vasta gamma di serie televisive avvincenti, ricche di suspense, misteri e omicidi. Tra le numerose proposte, ci sono tre titoli imperdibili per gli amanti del thriller, acclamati dalla critica.

Su Netflix spicca Ripley, una serie ispirata a “Il talento di Mr. Ripley”, già adattato per il grande schermo in passato. Con Andrew Scott nel ruolo principale, la storia segue Tom Ripley, inviato in Italia con l’incarico di riportare a casa un giovane ereditiero. Questa serie è considerata una delle migliori trasposizioni del romanzo di Patricia Highsmith.

Su Amazon Prime Video troviamo The Devil’s Hour, interpretata da Jessica Raine nel ruolo di Lucy Chambers. Ogni notte, Lucy si sveglia alle 3.33, travolta da incubi ricorrenti, e si ritrova coinvolta in un’indagine che mescola mistero, psicologia e elementi da ghost story. Pur non essendo tra le più acclamate, questa serie è assolutamente da vedere per chi ama il genere thriller.

Infine, su Mediaset Infinity c’è The Sinner, un crime che, a prima vista, sembra simile a tanti altri, ma si distingue per la sua intensa gestione della tensione. Protagonista è il detective Harry Ambrose, interpretato da Bill Pullman, che ad ogni stagione affronta crimini commessi in modo inspiegabile da comuni cittadini. Sebbene la campagna promozionale non sia stata delle migliori, la serie merita di essere riscoperta.

Avete già visto qualcuna di queste serie? Qual è la vostra preferita?