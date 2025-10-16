Thriller “His & Hers”: tension e mistero ad Atlanta

Netflix ha annunciato il debutto di “His & Hers”, una nuova serie thriller con protagonisti Tessa Thompson e Jon Bernthal. La miniserie è attesa per l’8 gennaio 2026 e sono già state diffuse le prime immagini dei due attori.

La trama si basa sul romanzo “La sua verità” di Alice Feeney e si sviluppa in sei episodi. La storia è ambientata nell’oppressiva Atlanta e segue Anna Andrews, interpretata da Thompson, che vive in isolamento dopo aver abbandonato il suo lavoro di giornalista televisiva e i suoi amici. La sua vita cambia radicalmente quando apprende di un omicidio avvenuto a Dahlonega, la sua città natale. Motivata da un bisogno di scoperta, Anna decide di tornare a investigare, ma si trova coinvolta in una situazione complicata: il detective Jack Harper, il suo ex marito (interpretato da Bernthal), inizia a sospettarla e la coinvolge nel caso.

Insieme ai protagonisti, il cast include Pablo Schreiber nel ruolo di Richard, un cameraman che affianca Anna nel suo reportage, e diversi altri attori come Crystal Fox e Sunita Mani. La regia è affidata a William Oldroyd, co-showrunner con Dee Johnson. Entrambi sono anche sceneggiatori e produttori esecutivi, affiancati da Bill Dubuque, co-creatore di “Ozark”. La produzione coinvolge diverse case di produzione, tra cui Fifth Season e Freckle Films, con Jessica Chastain e Kelly Carmichael tra i produttori.