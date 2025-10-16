21.3 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Spettacolo

Thriller “His & Hers”: tension e mistero ad Atlanta

Da stranotizie
Thriller “His & Hers”: tension e mistero ad Atlanta

Netflix ha annunciato il debutto di “His & Hers”, una nuova serie thriller con protagonisti Tessa Thompson e Jon Bernthal. La miniserie è attesa per l’8 gennaio 2026 e sono già state diffuse le prime immagini dei due attori.

La trama si basa sul romanzo “La sua verità” di Alice Feeney e si sviluppa in sei episodi. La storia è ambientata nell’oppressiva Atlanta e segue Anna Andrews, interpretata da Thompson, che vive in isolamento dopo aver abbandonato il suo lavoro di giornalista televisiva e i suoi amici. La sua vita cambia radicalmente quando apprende di un omicidio avvenuto a Dahlonega, la sua città natale. Motivata da un bisogno di scoperta, Anna decide di tornare a investigare, ma si trova coinvolta in una situazione complicata: il detective Jack Harper, il suo ex marito (interpretato da Bernthal), inizia a sospettarla e la coinvolge nel caso.

Insieme ai protagonisti, il cast include Pablo Schreiber nel ruolo di Richard, un cameraman che affianca Anna nel suo reportage, e diversi altri attori come Crystal Fox e Sunita Mani. La regia è affidata a William Oldroyd, co-showrunner con Dee Johnson. Entrambi sono anche sceneggiatori e produttori esecutivi, affiancati da Bill Dubuque, co-creatore di “Ozark”. La produzione coinvolge diverse case di produzione, tra cui Fifth Season e Freckle Films, con Jessica Chastain e Kelly Carmichael tra i produttori.

Articolo precedente
Sud Innovation Summit: l’AI come futuro sostenibile in Italia
Articolo successivo
Cibo sano e sanità in Piemonte: un menù da rivedere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.