Thomas Raggi dei Maneskin a casa di Madonna: “Lei è una nostra grande fan”

Madonna sa come divertirsi e organizza spesso party a casa sua. Ad una delle ultime feste della regina del pop c’era anche una star italiana, Thomas Raggi. Il chitarrista dei Maneskin durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay ha raccontato di essere stato a casa della Ciccone a New York. A portare l’artista dalla popstar è stato un suo amico e pare che durante la serata Madonna abbia anche scambiato quattro chiacchiere con Thomas Raggi.

Thomas Raggi: “Madonna è una nostra super fan”.

“Sì quello che dice Victoria è vero. Eravamo da lei a New York ed è stato bello. Tutto è iniziato perché ero con un mio amico che conosceva una serie di persone. Alla fine siamo finiti a casa di Madonna. Inizialmente mi sono sentito un intruso, poi il mio amico mi ha detto che lei era una super nostra fan e… ci siamo parlati. Ha una casa davvero bella. Ho trascorso la nottata a conversare con i miei amici e, ogni tanto, anche con lei. Sì ci siamo parlati certo”.

In che senso Thomas si è trovato a casa di Madonna 💀 e poi lo dice con quella tranquillità, lo adoro, è troppo il mio spirito guida — LurchBirch 🌻 (@lurchbirch) October 19, 2022

Jessica Alves: “Madonna l’ho vista più volte”.

Non solo Thomas Raggi, anche Jessica Alves ha incontrato Madonna a due feste: “Io e lei ci siamo viste varie volte. Anche a due feste. Una nel 2017 e l’altra nel 2019. La seconda volta abbiamo parlato di più. Dopo esserci scambiate i saluti più classici, lei mi ha chiesto dei miei interventi chirurgici. Era molto interessata alle operazioni che ho fatto negli anni. Le ho spiegato tutti i trattamenti e anche le iniezioni che faccio di collagene. Mi chiedeva i dettagli sulle procedure. Sapeva che vengo da Brasile e mi ha detto che parla un po’ di portoghese perché vive in Portogallo. Con me è stata molto carina e io l’adoro da sempre. Molti dicono anche che ci somigliamo. Questo per me è un bel complimento, visto che lei è bellissima“.