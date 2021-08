Thomas Doherty è l’erede di Ed Westwick (Chuck Bass), il suo personaggio è forse il più controverso e interessante di Gossip Girl (2021). L’attore ha dichiarato di odiare le etichette e di non voler incasellare il suo orientamento sessuale, proprio come il personaggio che interpreta nella serie.

Nella lunga intervista concessa a Variety Thomas ha anche parlato delle scene piccanti di Gossip Girl. Il 26enne ha rivelato che le parti in cui ha recitato senza vestiti non sono state le più difficili ed ha aggiunto che sapeva già che nel telefilm ci sarebbero state delle scene intime.

“Il mio personaggio limona con il suo migliore amico (Aki, Evan Mock) e poi va a letto con la sua ragazza (Audrey, Emily Alyn). Poi bacio altri, sia uomini che donne, credo di aver già girato scene intime con quattro attori, ma ne hanno mostrate soltanto due per adesso. Devo stare attento a non fare troppi spoiler. Le scene senza vestiti non sono le più difficili. Ho girato una scena l’altro giorno e indossavo stivali, pantaloni, una canotta, una maglietta, una giacca grande e una sciarpa. Ero a metà della una scena e ho detto ‘Possiamo fermarci?’. Perché potevo sentire il sudore che mi gocciolava sul viso.

Sapevo già prima di iniziare che ci sarebbero state delle parti in cui non avrei indossato vestiti. Non è un problema per me restare come mamma mi ha fatto. Mi sono chiesto però ‘I 17enni hanno il petto peloso? Non mi ricordo se avevo già tutti i peli o se me li facevo.

Una sera stavamo registrando per la scena dello spogliatoio. Ho fatto una pausa, mi sono aperto la vestaglia per scherzo e ho mostrato il fisico e le mutande. Però non mi ero accordo che c’erano dei paparazzi accampati fuori dal set e mi sono detto ‘oh cavolo’. Loro mi hanno detto ‘diventerai famoso per questo’”.