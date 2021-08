Thomas Doherty è uno dei protagonisti del reboot di Gossip Girl. Il 26enne nella nuova serie interpreta Max Wolfe, un ricco ragazzo pansessuale con due padri gay e una vita molto complicata. Intervistato da Variety l’attore ha parlato del suo orientamento ed ha dichiarato che non ama definirsi, quindi odia le etichette.

“Recitare nei panni di Max è stata un’esperienza illuminante. Ho sempre visto la sessualità come uno spettro. Ma interpretare Max, un personaggio pansessuale, è stato incredibilmente liberatorio. È stato molto istruttivo e sicuramente mi ha fatto sfidare le mie nozioni preconcette, il mio indottrinamento del tipo ‘ami questo genere e quindi sei questo’. Chi sono? Diciamo che non amo le etichette e non le voglio addosso. Credo sia limitante definirmi e penso che sia bello sperimentare ed evolversi, crescere e capire, cambiare. Le etichette ti litano, sono come muri per la nostra crescita. Quindi non mi va proprio fi definirmi. Come mi identifico? Per adesso ho avuto relazioni romantiche con ragazze, ma questa potrebbe essere una preferenza. Anche perché diciamo che ho 26 anni e vivo a New York… ci siamo capiti?! [fa un sorriso malizioso]”.

Ok, per intenderci si è sempre innamorato di donne, ma si è divertito con tutti. Inutile girarci tanto intorno Thomas.

PH: Variety