Thomas Ceccon replica a dei commenti troppo spinti

Con l’inizio delle Olimpiadi di Parigi è scoppiata la Ceccon mania, sono tutti pazzi del nuotatore italiano. In questi giorni sono nate moltissime pagine fan, gli utenti social hanno anche creato numerosi meme, fotomontaggi e lasciato commenti piuttosto coloriti (una foto in particolare ha raggiunto i 21 milioni di visualizzazioni). Thomas Ceccon ha commentato divertito alcuni post, altri invece l’hanno lasciato interdetto.

Del 23enne si è occupata anche la famosa rivista americana People: “Le Olimpiadi di Parigi stanno scaldando il web grazie al bellissimo nuotatore italiano Thomas Ceccon. L’ultima ossessione di Internet riguarda il campione olimpico 23enne, che ha accidentalmente mostrato gli addominali durante la cerimonia di premiazione dopo che l’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero maschile il 27 luglio. Quel momento ha incendiato Internet e migliaia di persone hanno pubblicato le loro reazioni assetate sui social media. Un utente su TikTok ha detto che Ceccon e il resto della squadra di nuoto italiana sembravano “modelli di Calvin Klein”. La frenesia di internet per Ceccon non si è placata, soprattutto dopo che ha vinto la sua prima medaglia d’oro nei 100 metri dorso maschili il 29 luglio. Il nuotatore è anche diventato il primo italiano a vincere una medaglia nell’evento, mentre il nuotatore cinese Xu Jiayu ha vinto la medaglia d’argento e Ryan Murphy del Team USA ha vinto il bronzo“.

Por favor, todos los dioses del olimpo en esta belleza de chicooo, no puede ser más hermosoooo 😍😍😍 💜💯❤️🫶 !!!

Italia, siempre Italia 🫶❤️💯 🇮🇹 #JJOO 🇮🇹

THOMAS CECCON, Medalla de Oro Natación, 100 m. espalda 🥇 pic.twitter.com/JgAvVd0ABn — Maria de las Mercedes (@maldonadomari20) July 31, 2024

Thomas Ceccon replica ai commenti troppo spinti.

Basta fare un giro su Instagram e Twitter per trovare commenti decisamente spinti su Ceccon e a quanto pare anche il nuotatore si è imbattuto in uno di questi. Ceccon in risposta ad un utente accaldato ha scritto: “Per favore non ses*ualizzarmi“.

Novella 2000 ha scovato il commento di Ceccon: “Ci sono quelli di tipo sportivo, dove gli utenti si congratulano con lui per quanto fatto in queste Olimpiadi e per il suo talento, ma c’è anche chi fa battute dal punto di vista estetico. E se se ne leggono alcuni di simpatici, che probabilmente avranno fatto ridere lo stesso nuotatore, ma degli altri un po’ di troppo e sopra le righe. In molti si sono schierati dalla sua parte e hanno condannato l’eccessiva esaltazione delle esternazioni fatte. Dopo l’accaduto alcuni utenti hanno deciso di fare un passo indietro e scusarsi con Ceccon per avere un po’ esagerato, ma non tutti sembrano pensarla allo stesso modo evidentemente“.

Ecco le persone serie.

Le persone che amano lo sport.

Che non vogliono entrare nel chiacchiericcio di alcun genere perché vogliono essere riconosciuti solo per la professionalità.

Che bella questa gioventù come #ceccon o come #sinner#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/OztMrFP7sX — LaFrancisella (@LaFrancisella) August 2, 2024

scorrendo su instagram mi è apparso l’ennesimo reel su ceccon fatto dalle straniere, leggo i commenti e c’era pure il suo 😂 secondo me ormai si sta divertendo a vedere tutti questi video in suo onore #GIOCHIOLIMPICI #Parigi2024 #ItaliaTeam pic.twitter.com/SnIXS5MiHc — francesca💫 (@insecuremind_) August 1, 2024