Thomas Ceccon fidanzato? La risposta, la confusione e i progetti futuri

Non solo medaglie e record, le Olimpiadi di Parigi hanno regalato anche grande visibilità, fan e fama a tutti gli atleti e sarà per questo che sui social nelle ultime ore è in tendenza ‘Thomas Ceccon fidanzato?’. Il nuotatore (che ha conquistato il secondo gradino del podio nella staffetta 4×100 metri stile libero e la medaglia d’oro nei 100 metri dorso) era finito al centro dell’attenzione prima per la sua bellezza (molti lo hanno paragonato a modelli e attori e hanno fatto commenti molto spinti), poi perché è stato beccato a dormire dietro ad una panchina. Adesso è la vita privata del campione ad incuriosire e dopo un’intervista che sta circolando in queste ore, su Tik Tok e Twitter in molti si chiedono: “Thomas Ceccon fidanzato?”, “ha una compagna?”, “ma è davvero single?“.

Thomas Ceccon fidanzato? “Più o meno”.

Un giornalista ha chiesto al nuotatore se il suo cuore fosse o meno occupato, lui all’inizio ha rivelato di avere una compagna, ma poi si è contraddetto, mandando i fan in confusione: “Sì, più o meno ho una fidanzata, ma adesso voglio solo rilassarmi. Per ora sono libero“. Ma quindi è occupato part time?

Ma presunte partner a metà a parte, l’atleta ha anche rivelato che presto partirà per l’Australia o per gli Stati Uniti e che poi tornerà in Italia per vivere da solo: “Dove andrò dopo l’Olimpiade di Parigi? Forse sarà l’Australia o forse l’America, devo ancora decidere. Intanto vado in vacanza, mi godrò un po’ di mare e se ci sarà da nuotare, perché no? A me il nuoto piace ma Verona resta la mia comfort zone. La partenza non è imminente, lo stage durerà qualche mese, poi rientro al Castagnetti. Poi andrò a vivere da solo“.

La madre del 23enne non sapeva dei progetti del figlio: “Come accade a molte mamme ancora non so nulla di questo progetto. Continueremo a pagare l’affitto ancora per qualche mese, ma con i suoi risparmi si sta comprando casa a San Massimo, sarà del tutto indipendente e io potrò tornare a vivere a Schio con mio marito. Il nuovo appartamento sarà un po’ più lontano dal Centro federale: vorrà dire che si comprerà anche la bicicletta elettrica per non fare troppa fatica dopo i tanti chilometri di allenamento a nuoto”.