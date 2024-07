Thomas Ceccon: ecco perché una sua foto alle Olimpiadi ha fatto 10 milioni di views

Thomas Ceccon è il nuotatore che ha fatto conquistare all’Italia la seconda medaglia d’oro nei 100 metri dorso dopo quella ottenuta nei 100 metri rana da Nicolò Martinenghi.

Nato a Vicenza nel 2001, Thomas Ceccon ha già regalato all’Italia in queste Olimpiadi due medaglie: quella oro sopracitata e pure una bronzo nella staffetta stile libero con i compagni Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo. E proprio un’immagine della premiazione di questa staffetta è diventata virale su Twitter dove gli affamati si riversano a frotte. A finire nel “mirino” di un utente è stato infatti l’addome scolpito del nuotatore che si è scoperto nel momento in cui ha alzato le braccia. Una “V” scolpita che ha fatto perdere la testa a circa 10 milioni di persone. “È la cosa più p0rca che un uomo possa fare” cita il tweet in riferimento proprio alla maglietta alzata. E in poche ore, quel contenuto, ha generato 9 milioni e 700 mila visualizzazioni.



Qualcuno lo ha addirittura paragonato al David di Michelangelo.

Una stella italiana apprezzata all’estero (non solo) per le sue doti in vasca.

Thomas Ceccon, come ha reagito alle medaglie vinte