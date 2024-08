Thomas Ceccon contro l’organizzazione del villaggio olimpico: “Fa caldo e si mangia male”

Thomas Ceccon dopo essere riuscito a conquistare la medaglia d’oro nei 100 metri dorso non è riuscito a replicare nei 200 metri dorso dato che è stato eliminato in semifinale. Probabilmente frustrato si è sfogato con Elisabetta Caporale ai microfoni di RaiNews.

“Purtroppo al villaggio olimpico molti si spostano perché si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Sotto quest’aspetto un po’ così e così. Molti atleti si spostano e se ne vanno. Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla”.

La Francia ha avuto tre anni di tempo per organizzare il villaggio olimpico (lo stesso dove attualmente non funziona Grindr) e non ha pensato di mettere l’aria condizionata nonostante fosse risaputo che le Olimpiadi si sarebbero svolte in piena estate? Ecco il video:

Dopo Greg che protesta per la senna putrida , il caffè fatto con l’acqua della senna , ora la pasta scotta e non c’è l’aria condizionata

L’ITALIANI HANNO PROPRIO DETTO LAMENTIAMOCI DEI FRANCESI #giochiolimpici2024 #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/BXiQqvAZql — Giada_hello🏎️🆑¹⁶-⁵⁵ Olympic Moment 🏅 (@giada_canelita) July 31, 2024

Thomas Ceccon è single

Medaglia a parte, la foto di Thomas Ceccon alle Olimpiadi di Parigi che ieri aveva 10 milioni di visualizzazioni oggi ne ha ben venti! Tuttavia nella sua vita, al momento, sembra non ci sia un amore. Dopo la vittoria ai Mondiali di Budapest nel 2022, aveva raccontato al Corriere della Sera di non essere più fidanzato con la collega Giorgia Biondani e di volersi concentrare solo sulla sua carriera. Oggi, per lui, come raccontato ad Elisabetta Caporale dopo la vittoria nei 100 rana, esistono solo “l’acqua e gli allenamenti. In questo sport non c’è riposo”.