Spettacolo

TH!NK: Il Tour di Mentalismo che Sfida la Tua Mente!

🔮 Riesci a fidarti dei tuoi pensieri?

TH!NK – lo spettacolo di mentalismo più atteso dell’anno – torna in tour!

Tra illusioni mozzafiato, esperimenti psicologici e momenti di lettura del pensiero, scoprirai quanto sia facile ingannare la mente umana… anche la tua.

📍 Gallarate – 27/11
📍 Milano – 29/11
📍 Bergamo – 30/11
📍 Brescia – 2/12
📍 Modena – 4/12
📍 Padova – 5/12

🎟️ Preparati a mettere in dubbio tutto ciò che credi di sapere.
Biglietti su !

