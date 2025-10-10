Thiel e Musk: la sfida contro l’Anticristo tecnologico

Peter Thiel, famoso miliardario e sostenitore di Donald Trump, ha invitato Elon Musk a rinunciare alla Giving Pledge, l’iniziativa che invita i firmatari a destinare la maggior parte della loro fortuna a scopi benefici. In registrazioni condivise con Reuters, Thiel ha rivelato di aver avvertito Musk che la sua ricchezza potrebbe finire in organizzazioni non profit scelte da Bill Gates. Musk, attualmente l’uomo più ricco del mondo, ha aderito alla Giving Pledge nel 2012, promettendo di devolvere gran parte del suo patrimonio a cause di sua scelta.

Durante una serie di conferenze a San Francisco, Thiel ha espresso timori riguardo all’emergere di una figura simile all’“Anticristo”, capace di instaurare un governo mondiale, promettendo soluzioni a crisi globali e minacciando le libertà individuali. Thiel, noto investitore e benefattore, ha condiviso le sue preoccupazioni di carattere teologico, sottolineando che la figura dell’Anticristo, secondo la Bibbia, limiterebbe l’innovazione necessaria per affrontare gravi problematiche.

Il miliardario ha citato Gates e Musk per illustrare come una simile figura possa emergere nel breve termine. Thiel ha richiamato l’attenzione sul fatto che i più ricchi tendono a riflettere poco sulla loro identità e sulla sorte delle loro fortune dopo la morte. Ha affermato di aver convinto Musk, spiegando che abbandonare la Giving Pledge potrebbe essere preferibile, profetizzando che tale ricchezza potrebbe essere usata per opporsi all’Anticristo anziché essere confiscata dal sistema fiscale.

Thiel ha discusso anche il ruolo di San Francisco come possibile contrappeso a questa minaccia, pur nota per le sue tendenze liberali. Infine, ha accennato alla figura di Trump, invitando a riflettere su quale ruolo possa avere nel prevenire l’Anticristo.