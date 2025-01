Thiago Motta a rischio esonero? La Juve e le voci sul sostituto

Thiago Motta potrebbe essere a rischio esonero, secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia. La Juventus, attualmente in difficoltà con risultati altalenanti, avrebbe contattato Xavi Hernandez, libero dopo la sua esperienza con il Barcellona. In Serie A, la Juventus è reduce da una sconfitta contro il Napoli, in cui ha visto ribaltarsi il gol iniziale di Kolo Muani da parte di Anguissa e Lukaku. La squadra bianconera attualmente occupa il quinto posto in classifica con 37 punti, a due lunghezze dalla Lazio, quarta, e distante dalla capolista Conte, che ha al suo attivo 53 punti.

Anche in Champions League la situazione non è migliore: i bianconeri hanno alternato vittorie significative, come quella contro il Lipsia e quella contro il Manchester City, a prestazioni deludenti. Con una sola giornata rimasta nella fase a gironi, la Juventus si trova al 17esimo posto con 12 punti, a solo una lunghezza dall’ottavo posto, che garantirebbe l’accesso agli ottavi di finale.

In aggiunta a risultati insoddisfacenti e a un gioco che fatica a decollare, ci sono anche problematiche all’interno dello spogliatoio, come il caso di Danilo, che ha risolto il contratto con la Juventus per firmare con il Flamengo, e Vlahovic, spesso escluso per scelte tecniche. Questi elementi sembrano aver spinto la dirigenza a riflettere sul futuro di Motta. L’Equipe riporta che i dirigenti bianconeri hanno avviato un contatto esplorativo con Xavi, attratto dall’idea di allenare la Juventus, avendo già dimostrato le sue capacità vincenti con il Barcellona.