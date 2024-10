Theo e Kit si sono separati all’improvviso durante il volo che li stava portando…

Theo e Kit si sono lasciati improvvisamente durante il volo che li stava conducendo in Europa per prendere parte al tour enogastronomico dei loro sogni, e da lì non hanno più avuto alcun contatto.

Entrambi, ripensando a quello che avevano insieme quando erano una coppia, sanno che mai nessuna relazione potrà reggere il confronto. Ma sanno anche che non vale la pena perdere tempo in rimpianti, giusto?

Il passato è passato, dopotutto.

…fino a che le loro strade non si incrociano nuovamente, proprio nel tour che avrebbero dovuto fare anni prima, un viaggio in Europa nelle città più romantiche di Francia, Spagna e Italia. Tre settimane durante le quali si ritroveranno di nuovo insieme, e insieme visiteranno posti da sogno assaggiando cibi e vini deliziosi.

E in cui, per non farsi mancare nulla, si lanceranno in una scommessa molto hot: una gara a chi conquisterà più amanti nelle varie tappe del viaggio. Alla fine non è forse il modo migliore per dimostrare che entrambi si sono lasciati definitivamente la loro storia alle spalle?

Casey McQuiston torna in libreria con “The pairing”🍦