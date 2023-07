The Woman in Me, il libro di Britney Spears: cover e data d’uscita

Habemus libro (o quasi), dopo diversi rinvii a causa di personaggi potenti che avrebbero ritardato la pubblicazione, finalmente tra poco potremo leggere la sacra parola di Britney Spears. Il libro delle principessa del pop si intitola The Woman in Me (chiara reference a I’M Not a Girl Not Yet a Woman) e uscirà in tutto il mondo il 24 ottobre.

Io il 24 ottobre…



Britney Spears sul suo libro: “Non so cosa accadrà quando sarà pubblicato”.

“Uno dei periodi peggiori per me è stato due anni prima che finisse la tutela” – ha dichiarato su Instagram – “Riuscite ad immaginarlo? […] Instagram era l’unica mia porta con il mondo esterno e facevo vedere che andasse tutto bene. “Vedi Dio, sto bene! Fa che questa cosa finisca in fretta!” Ma il tutto era basato sul fatto che non potessi parlare o essere intervistata finché tutto non fosse finito. Avete idea quando anche mia sorella si è aggiunta insieme al suo libro, dopo tutto quello che mi è successo? Avrei voluto far esplodere l’intera casa, volevo urlare! E non potevo più andare avanti tenendomi tutto dentro.

Pensavo l’altro giorno (solita storia vecchia ma la ri-racconto), non capisco come lo Stato di Los Angeles abbia potuto essere d’accordo con ciò che mi è stato fatto quattro anni fa! Specialmente per quattro mesi! Giuro che non riesco a capire. Mi ponevano domande sette giorni su sette per dieci ore al giorno, non mento, con un’ora di pausa per il pranzo. Se iniziavo a chiedere qualcosa la loro risposta era un freddo e veloce “Se continui a fare così sai cosa possiamo farti!”. La risposta peggiore era “È solo pazza!.

Sedermi e raccontare al mondo la mia storia e cosa mi è successo potrebbe essere la cosa migliore per qualcuno. Una volta che il libro sarà pubblicato, non so cosa accadrà”.