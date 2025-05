THE WHO: Il Tour d’Addio Parte dall’Italia!

I The Who hanno annunciato il loro tour d’addio, intitolato “The Song Is Over”, che inizierà in Italia con due concerti esclusivi: il 20 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (Padova) e il 22 luglio al Parco della Musica di Milano. Questi eventi segneranno un momento storico per celebrare una band che ha influenzato profondamente il rock e la cultura musicale.

In concomitanza con il tour, sarà pubblicato l’album “Live at The Oval 1971”, che ripropone una delle performance più iconiche del gruppo, un omaggio ai fan e a un percorso artistico durato oltre sei decenni. Fondati a Londra nel 1964, i The Who sono considerati pionieri del rock, con successi come “Tommy”, “Who’s Next” e “Quadrophenia”, che hanno rivoluzionato il panorama musicale.

La band è nota per l’energia travolgente dei suoi concerti, caratterizzati dalla carismatica presenza di Roger Daltrey e Pete Townshend. Nonostante le sfide affrontate nel corso degli anni, i The Who sono rimasti attuali e sono riusciti ad attrarre nuove generazioni di fan.

Il tour, che prevede date in Europa, Regno Unito e Nord America fino a settembre 2025, rappresenta l’ultima opportunità per il pubblico italiano di assistere a una performance dal vivo della storica band. Il nome del tour è tratto dalla canzone “The Song Is Over”, dall’album “Who’s Next”.

Per maggiori dettagli e acquisto biglietti, è possibile visitare i siti Ticketmaster e Ticketone.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it