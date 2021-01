The Weeknd, Save Your Tears: il significato del video del nuovo singolo del cantautore canadese, con tanto di frecciatina a Selena Gomez.

Per mesi The Weeknd si è mostrato in pubblico con il volto fasciato. Oggi abbiamo capito il perché. L’artista canadese ha pubblicato il video ufficiale di Save Your Tears, in cui si mostra con il volto alterato da finte iniezioni di botox e da un trucco esasperato. Si tratta di un vero e proprio attacco a chi altera il proprio senso estetico, ma anche a chi mostra un finto buonismo nelle relazioni. E non mancano frecciatine rivolte alle sue ex, compresa Selena Gomez.

The Weeknd: il video di Save Your Tears

Il video ufficiale di Save Your Tears ha raccolto in poche ore oltre 20 milioni di visualizzazioni. I fan sono rimasti infatti incuriositi dal look mostrato nell’occasione dal cantautore canadese, che si era presentato con il volto tumefatto agli American Music Award e che ha ultimamente polemizzato con la giuria dei Grammy, colpevole di averlo escluso dalle candidature.

The Weeknd in Save Your Tears

Si tratta di una vera provocazione quella manifestata in questo video dall’artista canadese, che ha lanciato una frecciatina anche all’ex fidanzata Selena Gomez. Un’attrice molto simile alla popstar americana è infatti protagonista di una sezione del video. Impossibile non collegare le parole del testo all’immagine della finta Selena: “Risparmia le lacrime per un altro giorno, ti ho fatto pensare che sarei sempre rimasto, ho dettto alcune cose che non avrei mai dovuto dire“. Questa la clip:

The Weeknd: nuovo album in arrivo

In un’intervista al magazine Tmrw, The Weeknd ha intanto affermato di essere già al lavoro sul prossimo album, essendo questo un periodo in cui si sente particolarmente ispirato: “Sono stato più ispirato e creativo durante la pandemia di quanto potrei esserlo normalmente. La pandemia, il movimento Black Lives Matter e le tensioni delle elezioni statunitensi hanno creato in me un senso di gratitudine per quello che ho e la vicinanza con le persone a me vicine“.