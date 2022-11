The Weeknd

📣L’artista certificato disco di diamante e vincitore di numerosi premi The Weeknd, ha annunciato oggi nuove date per il suo After Hours Til Dawn Tour! 🔥

La data 🇮🇹

26 luglio 2023 | Ippodromo SNAI La Maura, Milano

🎫Biglietti disponibili in presale esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 12.00 del 1 dicembre!

🎫Biglietti in vendita generale dalle ore 12.00 del 2 dicembre!

Scopri i dettagli: