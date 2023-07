The Weeknd, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

The Weeknd, la scaletta dei concerti del 2023: l’ordine delle canzoni dell’artista canadese nei due live italiani.

Lo spettacolo di The Weeknd sta per arrivare in Italia. L’artista canadese è pronto a regalare ai fan italiani il suo concerto. Che è ben più di un concerto, ma uno show definito dai più come ‘apocalittico’. Live italiani che fanno parte dell’After Hours Til Dawn, la sua ultima tournée partita la scorsa estate e arrivata in Europa in queste settimane, con numeri da record, di quelli che pochi artisti possono permettersi, forse la sola Taylor Swift.

Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta del doppio appuntamento di The Weeknd, protagonista in una delle location più importanti di Milano? Proviamo a scoprirlo insieme attraverso le prime anticipazioni.

The Weeknd in Italia: le date dei concerti

Sono due i live in programma per Abel, che in questi giorni si sta godendo anche il controverso successo della serie televisiva The Idol, che lo vede protagonista insieme a Lily-Rose Depp, la figlia del noto Johnny, potenzialmente una futura star di Hollywood.

The Weeknd

Il cantautore canadese si esibirà a Milano, all’Ippodromo La Maura, il 26 e il 27 luglio per un doppio concerto sold out da 160mila biglietti venduti. Un record che va a eguagliare quello raggiunto dallo stesso artista al London Stadium nel corso di questa calda estate.

La scaletta dei concerti di The Weeknd

Al di là del grande spettacolo messo in piedi dall’artista, tra effetti speciali e scenografie che sembrano arrivare dal futuro, la scaletta è una sorta di greatest hits dei suoi grandi successi degli ultimi anni. In poco meno di due ore l’artista farà ascoltare circa 34 tra le canzoni più amate del suo repertorio.

Stando a quanto visto a Nizza, la scaletta dovrebbe essere questa, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo:

– Take My Breath

– Sacrifice

– How Do I Make You Love Me?

– Can’t Feel My Face

– Lost in the Fire

– Hurricane (cover di Kanye West)

– The Hills

– Kiss Land

– Often

– Crew Love (cover di Drake)

– Starboy

– House of Balloons

– Heartless

– Low Life (cover di Future)

– Reminder

– Party Monster

– Faith

– After Hours

– Out of Time

– I Feel It Coming

– Die for You

– Is There Someone Else?

– I Was Never There

– Wicked Games

– Call Out My Name

– The Morning

– Save Your Tears

– Less Than Zero

– Blinding Lights

– Tears in the Rain

– Creepin’ (cover di Metro Boomin)

– Popular

– In Your Eyes

– Moth to a Flame