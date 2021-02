Dopo Madonna, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga, Justin Timberlake, Shakira e Jennifer Lopez, quest’anno è toccato a The Weeknd intrattenere gli spettatori dell’Halftime Show del Super Bowl. Lo spettacolo è partito col botto con una scenografia faraonica sulle note della hit Starboy, poi però il cantante mi ha fatto venire il mal di mare con le riprese del secondo pezzo, The Hills. Chiusura col botto per The Weeknd, circondato da centinaia di ballerini mentre cantava la sua hit Blinding Lights, ingiustamente snobbata ai Grammy.

Nel complesso penso che The Weeknd ci abbia regalato uno show sicuramente più bello di quelli degli ultimi colleghi maschi, ma ancora non al livello di Madonna, Katy, Gaga o Beyoncé. Ma ovviamente questo è il mio personalissimo gusto.

The Weeknd delivers an electrifying performance of his greatest hits at the Super Bowl #PepsiHalftime Show. pic.twitter.com/bUlHbsPJLU — Pop Crave (@PopCrave) February 8, 2021

Ma noi una cosa simile proprio niente niente per la finale di Coppa Italia? Ci accontentiamo pure dello sponsor Caffè Borbone e l’orchestra Casadei.#SuperBowl #SuperBowlWeeknd #TheWeeknd #PepsiHalftime — DF (@geidief) February 8, 2021

The Weeknd: Pepsi Super Bowl LV Halftime Show, la setlist dello spettacolo.

Starboy

The Hills

Can’t Feel My Face

I Feel It Coming

Save Your Tears

Earned It

House of Balloons / Glass Table Girls

Blinding Lights