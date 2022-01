The Weeknd, Dawn FM: la data di uscita e i dettagli del nuovo album del cantautore canadese di Blinding Lights.

Il countdown è appena iniziato, ma sta già per terminare. The Weeknd ha scelto di non indugiare troppo in questo 2022. Facendo diventare un suo mantra il detto ‘chi ha tempo non aspetti tempo’, il cantautore canadese ha annunciato subito l’arrivo del suo nuovo album, a distanza di due anni dal celebratissimo After Hours. S’intitola Dawn FM ed è in arrivo tra pochissimi giorni. Tutti i dettagli sul nuovo progetto, che prevede anche la partecipazione di ospiti straordinari, tra cui un grande attore.

The Weeknd

The Weeknd, Dawn FM: la data di uscita

Pronti, partenza, via. Il giorno da segnare con un circoletto rosso sul calendario, se si è grandi fan dell’artista canadese di Blinding Lights, è il 7 gennaio. Nella prima settimana del 2022 il musicista ha subito scelto di regalare ai fan nuova musica, e lo ha annunciato attraverso un post pubblicato sui social.

Pochissime le informazioni che conosciamo fino a questo momento. Secondo le anticipazioni di Variety, nell’album saranno presenti Tyler the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones e addirittura Jim Carrey, celebre attore e suo connazionale. Di seguito il post con l’annuncio:

Il nuovo album di The Weeknd

Il grande annuncio è arrivato con un breve video di circa un minuto. Tra l’altro, in questi giorni l’artista canadese aveva fatto intuire che qualcosa stesse per arrivare, un regalo di Natale un po’ in ritardo. In uno screen di una conversazione tra lui e il fondatore di XO Records, Le Mar Taylor, si leggeva: “Buon anno! Tutto sembra di nuovo caotico. La musica può guarire e questo sembra più importante del lancio di un altro album. Pubblichiamo tutto quanto e godiamocelo con la gente“. Detto, fatto.