THE WEEKND conquista la vetta della classifica UK con il suo debutto

The Weeknd conquista il primo posto nella classifica degli album nel Regno Unito con “Hurry Up Tomorrow”, il suo quarto album a raggiungere questa vetta. Questo potrebbe essere l’ultimo progetto sotto il nome d’arte di Abel Makkonen Tesfaye, che ha iniziato la sua carriera nel 2011 con il mixtape “House of Balloons”. La settimana segna anche un importante traguardo per il duo britannico Maribou State, che con “Hallucinating Love” raggiunge il nono posto, la sua migliore posizione in carriera, e il disco è il più venduto nei negozi indipendenti, conquistando la Official Record Store Chart.

RØRY debutta nella Top 10 con il suo album “RESTORATION”, posizionandosi al decimo posto. Nella musica classica, Ludovico Einaudi continua a primeggiare con “The Summer Portraits”, il suo 13° album a raggiungere la vetta della Official Classical Artist Albums Chart, confermando il suo prestigio a livello globale.

Sul fronte dei singoli, la cantautrice londinese Lola Young mantiene il primato con il suo brano “Messy”.

Per quanto riguarda i vinili, l’album “Hurry Up Tomorrow” di The Weeknd, che conclude una trilogia iniziata con “After Hours” (2020) e “Dawn FM” (2022), domina anche la Official Vinyl Albums Chart, risultando il disco più venduto in formato vinile della settimana.