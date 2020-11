Il cantante canadese The Weeknd è “onorato ed in estasi” di seguire le orme di Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl del 2021.

The Weeknd sarà il protagonista al Super Bowl del prossimo anno. Il cantante canadese, vincitore del Grammy, i cui successi includono Starboy e Blinding Lights, salirà sul palco in quello che sarà un anno insolito per il più grande evento sportivo d’America a causa della pandemia di Coronavirus.

“Siamo tutti cresciuti guardando i più grandi artisti del mondo esibirsi al Super Bowl e si può solo sognare di essere in quella posizione“, ha detto in una dichiarazione. “Sono onorato e in estasi di essere al centro di quel famigerato palcoscenico quest’anno“.

The Weeknd protagonista al Super Bowl 2021

Il cantante ha anticipato la sua performance in diversi tweet. “The Weeknd ha introdotto un sound tutto suo“, ha detto Jay-Z, in una dichiarazione. “La sua unicità, piena di sentimento, ha definito una nuova generazione di grandezza nella musica e nell’arte“.

Il video di Blinding Lights:

Super Bowl 2021: come sarà lo show in tempi di Coronavirus?

Non si sa come si presenterà esattamente il Super Bowl 2021, con i numeri di contagiati da Covid-19 in crescita nella maggior parte degli Stati Uniti. Rapporti suggeriscono che la capienza del Raymond James Stadium in Florida sarà ridotta al 20% quando la partita si svolgerà il 7 febbraio. I fan dovranno indossare mascherine e ci saranno posti a sedere distanti almeno di circa due metri, l’uno dall’altro.

Inoltre, l’evento potrebbe spostarsi a marzo, se la situazione non migliorerà. The Weeknd fa seguito alle performer di quest’anno – Jennifer Lopez e Shakira. Quest’anno, il suo quarto album in studio After Hours è diventato l’album R&B più trasmesso in streaming di sempre.