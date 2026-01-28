12.5 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Musica

The Wall live Orchestra a Modena

Da stranotizie
The Wall live Orchestra a Modena

Il 3 febbraio, allo Storchi di Modena, si terrà il concerto di ‘The Wall live Orchestra’, una produzione che combina musica, emozioni e grande spettacolo. Il concerto è una rilettura imponente e sinfonica dell’album ‘The Wall’ dei Pink Floyd, che unisce l’energia del rock alla ricchezza sonora di una grande orchestra sinfonica composta da oltre 30 elementi e un coro di 50 voci.

Il coro è diretto da Susanna Altemura, alla guida del Coro di San Martino del Duomo di Pietrasanta e de I Cantori di Burlamacco, e da Elisabetta Guidugli, direttrice della prestigiosa Corale Lirica Versiliese. Dopo un trionfale tour europeo che ha registrato il tutto esaurito in Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria, il collettivo musicale Pink Floyd History torna con una nuova produzione che ha avuto l’anteprima assoluta nel Palazzo Mediceo di Seravezza, patrimonio Unesco.

Durante la serata, le sonorità potenti dei Pink Floyd si fonderanno con l’eleganza orchestrale e la profondità emotiva di un imponente impianto corale, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva senza precedenti.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Tenniste o animali in zoo?
Articolo successivo
Pirandello Pulp al Teatro Kennedy di Fasano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.