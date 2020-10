Il prossimo mese su Rai Uno debutterà The Voice Senior, la versione over del classico – ed al momento messo in stand-by – The Voice Of Italy.

Lo show, che passa sul primo canale dal prossimo 20 novembre (al posto di Tale e Quale Show di Carlo Conti) avrà un regolamento più snello rispetto al talent che tutti conosciamo e sarà condotto da Antonella Clerici.

Al momento l’unico giurato confermato sembrerebbe essere Albano (in coppia con sua figlia Jasmine Carrisi), mentre sarebbe definitivamente sfumata l’ipotesi Elodie. Al suo posto – come rivelato da Blogo – potrebbe arrivare Giusy Ferreri. Oltre lei in pole position anche Loredana Bertè (già vista ed ammirata nella giuria di Amici di Maria De Filippi) e Gigi D’Alessio (che proprio come Albano ha preso parte ad un’edizione classica di The Voice Of Italy).

Ultimo nome trapelato, ma che al momento avrebbe meno possibilità di essere scelto, è quello di Marco Masini, visto nel ruolo di coach ad Ora O Mai Più.

Dovesse venir confermata la giuria composta da Albano con Jasmine, Giusy Ferreri, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, sarebbe il primo talent musicale italiano ad avere fra i coach più donne che uomini. E con la Clerici alla conduzione il gentil sesso sarebbe a quota quattro (su sei). Stiamo per scrivere la storia.