La prima puntata di The Voice Senior è piaciuta al pubblico di Rai Uno (vincendo la serata con il 19,78% di share), ma quello che pochi sanno è che durante l’esibizione di Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara, sarebbe dovuta entrare in scena Elettra Lamborghini.

Un’ospitata attesissima (Elettra l’anno scorso è stata coach della versione classica) che si sarebbe conclusa con un twerk di gruppo fra lei, Viviana, Antonella Clerici, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi.

Una scena ironica e apparentemente tranquilla (il twerking è una mossa di ballo sdoganata pure sul palco del Festival di Sanremo), eppure – dopo le polemiche scaturite dal tutorial su come essere sexy anche a fare la spesa proposto da Detto Fatto – l’AD Rai Fabrizio Salini avrebbe temuto il peggio ed ordinato il taglio ad un’ora dalla messa in onda, come scritto da TvBlog. Una censura per paura di scatenare una polemica, quindi.

Per dovere di cronaca, però, devo riportare anche la versione di FqMagazine che parla sì di censura, ma solo per questioni di tempo.

“Per finire in tempo, alla mezzanotte, sono stati fatti diversi tagli della registrazione. Quindi la scena incriminata non è stata tolta per censura ma semplicemente per rientrare nei tempi stabiliti. Non si può parlare di censura dal momento che Elettra Lamborghini sarà tra le ospiti della prossima puntata”.

Beh, se è vero che il taglio c’è stato per mancanza di tempo e non per censura, sono sicuro che vedremo Elettra, Viviana, Antonella, Loredana e Jasmine twerkare in una delle prossime puntate, giusto?