La prima edizione di The Voice Senior si è conclusa con la vittoria di Erminio Sinni del team di Loredana Bertè, ma il momento cult della finalissima non è stata la sua incoronazione, bensì la prima performance live di Jasmine Carrisi al fianco del padre Albano.

I due si sono esibiti sulle note di Volare al fianco dei finalisti del loro team, Tony Reale e Rita Mammolotti e Jasmine si è anche lasciata andare ad una parte rappata in inglese, di cui nessuno ha capito una parola.

Il commento con più apprezzamenti su YouTube sotto al video dell’esibizione è infatti: “Attenzione:gli scienziati stanno ancora cercando di capire che ha detto Jasmine“.



Quanto sarebbe stato epico se Jasmine Carrisi invece di cantare Volare avesse eseguito una performance su Si Vive Una Volta Sola della madre?



“Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare tanto voglio imparare a seguire quello che dicono gli altri giudici“. […] Se io parteciperei ad un talent? No, in quel caso il cognome che porto sarebbe troppo ingombrante. Fra me e mio padre c’è molta intesa, anche se nella vita privata ci punzecchiamo spesso”.