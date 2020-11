Mancano ormai poche settimane al ritorno sulla Rai di The Voice Of Italy che abbiamo lasciato nella primavera dello scorso anno con Simona Ventura.

Il talent show tornerà con la settima edizione totalmente rinnovata: quest’anno, infatti, andrà in onda lo spin off The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Gli aspiranti concorrenti, infatti, saranno tutti over 60.

La prima puntata sarebbe slittata di una settimana e dovrebbe andare in onda (secondo quanto riportato da TvBlog) il prossimo 27 novembre, una volta terminato il torneo di Tale e Quale Show.

I giudici, come già sappiamo, sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Albano con sua figlia Jasmine e Clementino.

The Voice Senior: il primo promo TV con i giudici e Antonella Clerici