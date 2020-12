The Voice Senior nella puntata di ieri sera ha scelto i suoi finalisti e Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia, non ce l’ha fatta a passare il turno venendo eliminato dalla sua stessa coach, Loredana Bertè.

Un’eliminazione avvenuta a distanza dato che Giulio Todrani si trova attualmente in isolamento domiciliare per aver contratto il Covid. Per fortuna l’uomo è asintomatico e sta benissimo, tant’è che anche ieri sera si è esibito live da casa sua. Purtroppo per lui però l’esibizione non ha convinto la Bertè che l’ha così eliminato.

Oggi, via Twitter, Giulio Todrani ha tuonato contro Loredana accusandola di non averlo mai chiamato durante il suo periodo di malattia.

“Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il covid e anche per consigli sul pezzo. La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype,che comunque partivo penalizzato”.

Il papà di Giorgia contro Loredana Bertè, i tweet

