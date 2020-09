Elodie ed Albano in coppia con la figlia Jasmine: sarebbero loro i coach in trattativa per prender parte alla giuria della prima edizione di The Voice Senior, che debutterà a novembre su Rai Uno al timone di Antonella Clerici.

Il nome di Albano era già stato annunciato dal settimanale Sogno (dove lo stesso cantante aveva svelato la sua partecipazione), mentre i nomi delle due ragazze sono stati fatti dal portale TvBlog.

“Elodie dunque tiene banco in questo periodo ma forse terrà banco anche nei prossimi mesi, non solo sui social ma anche in televisione. Il suo nome è infatti in cima alla lista dei pretendenti al ruolo di coach della prima edizione di The Voice Senior, in onda su Rai Uno fra novembre e dicembre.

Nella giuria di The Voice Senior ci dovrebbe essere anche Albano, usiamo il condizionale perché i contratti non sono stati ancora chiusi, nonostante lui l’abbia già annunciato. Sulla candidatura di Albano TvBlog è in grado di aggiungere qualcosa. Nel caso che la cosa si concretizzasse l’attempato cantante pugliese non sarebbe da solo in questo delicato ruolo. Secondo le informazioni in nostro possesso Albano dovrebbe avere al suo fianco la figlia Jasmine”.