Durante la seconda puntata di The Voice Senior sul palco è salito Giulio Todrani, un anziano signore di 77 anni che ha portato un pezzo di Michael Bublé.

“Todrani” è un cognome noto agli appassionati della musica leggera italiana, perché è il cognome della cantante Giorgia. Questo ovviamente non è un caso, dato che Giulio Todrani è effettivamente il padre di Giorgia Todrani.



Giulio Todrani a The Voice Senior ha portato To Love Somebody di Michael Bublé conquistando la stima di tutti i giudici: la prima a girarsi è stata Loredana Bertè, poi è stata la volta di Gigi D’Alessio ed infine lo hanno fatto anche Clementino ed Albano Carrisi con la figlia Jasmine.

L’uomo, dopo aver confessato di conoscere già Albano, ha scelto di entrare nel team della Bertè.

Nelle prossime puntate Giulio Todrani lo vedremo sfidarsi probabilmente con Viviana Stucchi, la mamma di Luca Vismara.

A The Voice Senior, Giulio Todrani ha confessato che avrebbe voluto chiamare sua figlia Georgia (e non Giorgia) in onore della canzone Georgia On My Mind di Ray Charles, ma all’epoca (1971) gli fecero problemi all’anagrafe e così optò per il nome italiano.