The Voice Senior dopo tre puntate ha terminato ufficialmente le Blind Audition ed i coach hanno scelto i talenti in gara da portare ai Knockout.

Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ed i Carrisi hanno quindi eliminato tre cantanti ciascuno scegliendo così sei finalisti a testa da far sfidare nell’unica puntata destinata ai Knockout che andrà in onda venerdì prossimo. In questo gioco al massacro Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara, è stata eliminata mentre Giulio Todrani, papà di Giorgia, è rimasto in gara.

The Voice Senior, i team al completo

Team D’Alessio: Giancarlo Cajani, Elena Ferretti, Nello Buongiorno, Perla Trivellini, Marco Guerzoni, Laura Grey.

Team Bertè: Erminio Sinni, Laura Fedele, Giulio Todrani, Roberta Cappelletti, Giovanna Sorrentino, Massimo Vita.

Team Carrisi: Rita Mammolotti, Gianni Pera, Ann Harper, Gennaro Velardi, Alida Ferrarese, Tony Reale.

Tean Clementino: Pietro Dall’Oglio, Roberto Tomasi, Franklin Montague, Michele La Penna, Alan Farrington, Ambra Mattioli.

Dopo aver eliminato tre concorrenti a testa, i nostri Coach hanno scelto le voci che parteciperanno ai Knockout di venerdì prossimo! 💪🏻🔥 @_GigiDAlessio_ @CLEMENTINOIENA #Jasmine e #Albano @LoredanaBerte #TheVoiceSenior pic.twitter.com/155qqhbn4I — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) December 11, 2020