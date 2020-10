Rai Uno e Rai Due hanno deciso di proporre per l’inverno altri due reality/talent show che andranno a sommarsi a quelli già in onda di Carlo Conti e Milly Carlucci, ovvero Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle.

E se Rai Due sta scaldando i motori per dare il via alla quinta edizione de Il Collegio (la data di partenza è prevista per martedì 27 ottobre), su Rai Uno Antonella Clerici è pronta con il suo The Voice Senior, versione rivisitata e corretta del già conosciuto The Voice Of Italy.

Oggi il portale Blogo ha confermato anche l’intera giuria (che non avrà Fabio Rovazzi, nonostante la cifra monster proposta per arruolarlo), ma altri quattro cantanti italiani. Il primo nome confermato è quello di Albano che avrà una poltrona doppia (come ebbero anni fa Roby e Francesco Facchinetti), dato che sarà in coppia con sua figlia Jasmine Carrisi; il secondo è quello di Gigi D’Alessio (già visto nella versione classica di The Voice Of Italy); ed infine prenderanno posto anche Loredana Bertè e Clementino, quest’ultimo outsider che avrebbe preso il posto dei vari scartati, ovvero Elodie, Giusy Ferreri e Marco Masini.

Occhi puntati sulla figlia di Albano che è al suo debutto televisivo (ospitate dalla d’Urso a parte).

The Voice Senior debutterà su Rai Uno venerdì 20 novembre.