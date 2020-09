The Voice Of Italy è uscito dalla porta di Rai Due e rientrerà dalla finestra di Rai Uno in versione rinnovata, dato che prossimamente Antonella Clerici sarà al timone di The Voice Senior, la versione per over 60 del più noto talent canoro.

La nuova edizione di The Voice sarà rivisitata e corretta ed adattata al pubblico di Rai Uno. Il programma sarebbe in fase di scrittura e di ideazione, a partire dai coach. Le puntate previste sarebbero però solo 5/6, andando un po’ a snaturare quel che è la gara vera e propria fatta di Blind Auditions, Battles, Knockout, Live Show e tutto il cucuzzaro.

Il primo coach, come confessato da lui stesso sul settimanale Sogno, è Albano.

Al Bano sarà un giudice della prima edizione di #TheVoiceSenior. Lo rivela il cantante al settimanale “Sogno”. — Giulio Pasqui (@GPasqui) September 23, 2020

Per Albano sarà un po’ un “ritorno” sulla poltrona girevole, dato che è già stato coach dell’edizione del 2018 (quella condotta da Costantino Della Gherardesca) che ha visto la vittoria di Maryam Tancredi che era proprio del team del cantante di Cellino.

Quell’anno oltre Albano in giuria c’erano anche J-Ax, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e Francesco Renga.

Chi saranno gli altri coach di The Voice Senior?