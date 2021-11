The Voice Senior 2021: quando inizia, giudici e novità sul programma di Rai 1 dedicato ai cantanti più maturi.

Ci siamo. Tutto pronto per il ritorno di The Voice Senior 2021. Dopo il grande successo della prima edizione del talent musicale dedicato alle grandi voci dalla carta d’identità non più così verde, su Rai1 è pronta per partire anche una seconda edizione. Tanti artisti over 60, troppo rapidamente dimenticati dal circuito musicale mainstream, si sfideranno per prendere il posto di Erminio Sinni, grande vincitore lo scorso anno. Rispetto alla prima edizione, non mancheranno novità, a partire da un nuovo grande giudice: ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici

The Voice Senior 2021: i giudici e quando inizia

La data da segnare con un circoletto rosso per i fan del programma è il 26 novembre. Ogni venerdì lo show andrà in onda in prima serata su Rai 1, con finale prevista il 21 gennaio, a pochi giorni dall’inizio del Festival dI Sanremo, che probabilmente potrà vedere protagonista come ospite anche il vincitore dello show, come accaduto lo scorso anno.

Tra le grandi novità di questa edizione troviamo un nuovo giudice. Ai confermatissimi Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino, si è aggiunta infatti una grandissima cantante italiana, che sostituisce la coppia formata da Al Bano e Jasmine Carrisi. Di chi si tratta? Dell’unica e inimitabile Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago.

The Voice Senior 2021: le novità

Anche nel meccanismo della gara ci saranno alcune novità. Le prime sei puntate saranno dedicate al momento più emozionante, forse, quello delle Blind Audition. In questa fase i giudici si offriranno ‘alla cieca’ ai loro concorrenti, e questi ultimi potranno scegliere in quale squadra entrare. Al termine di queste puntate si entrerà nella fase Cut, in cui i quattro coach dovranno selezionare sei concorrenti a testa da portare in semifinale. Il penultimo appuntamento, quello del Knock Out, vedrà i talenti di ciascuna squadra sfidarsi con i propri cavalli di battaglia per convincere il coach. Solo tre concorrenti per squadra arriveranno alla finalissima del 21 gennaio, in cui si decreterà il successore di Erminio Sinni.

Di seguito un post con l’annuncio dello show: