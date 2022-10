The Voice Kids arriva in Italia con Antonella Clerici

Era il 2018 quando pubblicai un articolo dal titolo “Credo che Rai2 abbia bisogno di The Voice Kids” ed a distanza di cinque anni i vertici Rai mi hanno accontentato.

In questo periodo The Voice Of Italy è stato condotto da Simona Ventura, è stato accantonato ed è stato sperimentato con successo anche il format Senior (che ha ottenuto consensi pure in replica durante l’estate). E ora? Ecco che arrivano i Kids. Parola di TvBlog.

Secondo il noto portale televisivo The Voice Kids dovrebbe andare in onda nella primavera del prossimo anno su Rai1 subito dopo la finale di T.V. Senior che eleggerà il suo vincitore a marzo.

“The Voice Kids dovrebbe andare in onda dunque su Rai1, nelle prime serate – probabilmente – del sabato della prima rete della televisione pubblica, dal mese di marzo. La messa in onda sarebbe prevista dopo la fine della terza edizione di T.V. Senior […] la cui partenza è prevista nei venerdì a partire dal 13 gennaio 2023”.

Nella versione Senior i coach saranno Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Chi saranno quelli che giudicheranno i bambini? Gli occhi puntati, ovviamente, sono sugli idoli dei giovanissimi come i Me Contro Te; Elettra Lamborghini; Cristina D’Avena; Fabio Rovazzi o Irama. Anche perché quale undicenne si strapperebbe i capelli per finire nel team dei Ricchi e Poveri?