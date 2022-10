The Vamps 📣Tornano in Italia per celebrare i loro 10 anni di carriera: la band britannica infatti farà una tappa del “The Greatest Hits Tour”! La data:

📆11 marzo 2023 | Milano, Fabrique 🎫Biglietti in vendita generale dalle ore 10.00 di mercoledì 2 novembre! Scopri i dettagli: