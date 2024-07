The Traitors / I Traditori: in arrivo un altro reality show simile a La Talpa

Davide Maggio ha poi aggiunto: “The Traitors, in Italia, vedrà anche la presenza di concorrenti vip, al pari dell’America dove, però, si punta su personaggi di serie B. Il budget di Prime Video, invece, potrebbe garantire personaggi di primo livello. A produrre sarà Fremantle, proprio la stessa casa di produzione alla quale Mediaset ha affidato La Talpa. Quando si dice… i traditori!“.

La Talpa, The Traitors.. A questo punto perché non riesumare pure L’Imbroglione, quiz di Canale 5 andato in onda una sola estate nel 2004? Io lo amavo.