The Terminal List: Lupo Nero svela trama e trailer in Italia

Arriva su Prime Video “The Terminal List: Lupo Nero”, il prequel della serie “The Terminal List”. Il nuovo episodio si concentra su Ben Edwards, il personaggio interpretato da Taylor Kitsch, già presente nella serie principale, dove il suo destino è legato a James Reece, interpretato da Chris Pratt.

Il trailer di “Lupo Nero” presenta un thriller di spionaggio che affronta il lato oscuro della guerra e il sacrificio umano. Kitsch ha rivelato che la trama si ispira a storie vere e aneddoti di ex membri dei SEAL e Rangers, sottolineando l’importanza di apprendere dalle esperienze di questi uomini.

In un’intervista, Kitsch ha accennato alla possibilità di una seconda stagione, che potrebbe esplorare nuove ambientazioni come Guam, Filippine e Australia, promettendo contenuti originali e sorprendenti.

Il cast include, oltre a Kitsch e Pratt, attori come Tom Hopper, Robert Wisdom, Luke Hemsworth e Jared Shaw, quest’ultimo un ex Navy SEAL. La produzione è a cura di Amazon MGM Studios, MRC e Civic Center Media, con Jack Carr come produttore esecutivo e Frederick E.O. Toye, vincitore di un Emmy, come regista del pilot.

“La Terminal List: Lupo Nero” sarà disponibile a livello globale su Prime Video, con i primi tre episodi in uscita il 27 agosto. Gli episodi successivi verranno pubblicati settimanalmente, con il finale di stagione programmato per il 24 settembre.