The Struts e Barns Courtney live sullo stesso palco con The Grand Union Tour! 💥L’energia esplosiva del rock britannico dei The Struts, noti per le loro performance carismatiche e travolgenti, incontra la voce e il sound potenti di Barns Courtney per un live imperdibile.

📆 21 ottobre 2024 | Milano, Fabrique

🎫 Biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 21 giugno 2024!

