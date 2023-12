The Stars of Via Margutta, la strada degli artisti si illumina di storia e presepi per Natale

I nomi dei principali protagonisti delle arti visive, della musica, della letteratura e del cinema, che hanno vissuto e lavorato in Via Margutta, rivivono nelle luminarie natalizie del progetto “The Stars of Via Margutta”

Arriva il Natale e, come per magia, le città si illuminano di mille luci, il fascino di Roma ed in modo particolare quello di Via Margutta diverrà unico, esclusivo ed incantevole con le luminarie natalizie 2023.

La strada degli artisti, delle gallerie d’arte, delle botteghe artigiane, ma anche delle nuove proposte imprenditoriali e creative legate al mondo dell’hotellerie, del food, del design e della moda, con l’esclusiva ed artistica installazione luminosa dal titolo “THE STARS OF VIA MARGUTTA” si conferma sempre più, essere la strada della creatività romana più conosciuta a livello internazionale.

Chiunque, cittadini e turisti, saranno sicuramenti affascinati e concentrati a leggere i cinquanta nomi dei vari artisti, poeti, scrittori e musicisti e personalità del cinema che in Via Margutta hanno vissuto e operato nel corso nei vari secoli.

Picasso, Guttuso, De Chirico, D’Annunzio, Moravia, Sartre, Puccini, Mascagni, Wagner, Fellini, Magnani, H. Hepburn e G. Peck e tante altre bellissime anime che hanno popolato questa strada unica e ineguagliabile, rivivranno nelle scritte di tre metri realizzate con tubi al neon color oro, collocate per tutta la lunghezza di Via Margutta, impreziosite e decorate da luminose stelle natalizie.

Il progetto ideato, progettato e realizzato dal Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, composto dal Presidente Alberto Moncada, da Grazia Marino, dall’Avv. Pierluigi Mancuso, Tina Vannini, Laura Pepe, Fabrizio Russo e Hayleey Nielsen, ha programmato il giorno 6 dicembre alle ore 17.00 c/o Il Margutta Vegetarian Food & Vegan – Via Margutta, 118 la conferenza stampa e l’esclusiva cerimonia di accensione delle luci, alla quale saranno presenti le principali istituzioni capitoline, i residenti, i referenti delle varie attività commerciali della via e i cittadini tutti.

“Sarà per molti, romani e turisti, un’emozione e una scoperta sapere che i cinquanta nomi individuati per il Natale 2023, sono solo una piccola parte delle bellissime personalità che hanno popolato questa strada unica e ineguagliabile – dichiara Alberto Moncada, Presidente dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, il progetto che si sviluppa per tutta la passeggiata di Via Margutta e le sue attigue strade: Via Alibert, Vicolo dell’Orto di Napoli e Vicolo del Babuino, prevede infatti per i prossimi anni l’inserimento di tutti gli altri e prestigiosi nominativi che hanno reso famosa Via Margutta nel mondo”.

Non solo luci a Via Margutta quest’anno ma anche l’installazione di due storici presepi, collocati il primo nei pressi della Fontana degli Artisti, l’altro adiacente la famosa residenza di Federico Fellini.

Un progetto unico che si è potuto concretizzare grazie alla collaborazione instaurata con Giuseppe Passeri ed Eva Maria Antulov, artisti di esclusiva fama, noti per essere da anni gli autori del Presepe Artistico della Cappella Sistina in Vaticano.

Nei due presepi è possibile osservare lo sguardo attento sulla vita quotidiana dei protagonisti. I personaggi esposti sono di un’altezza di circa 40 cm. – testa, mani e piedi sono in terra cotta e dipinti a mano, gli abiti, sono in pura seta proveniente dall’India, cuciti a mano con stoffe pregiate e passamanerie in parte dorate provenienti da varie parti del mondo.

Uno stile realistico che ha permesso agli autori di esprimere non solo l’arte nel creare le singole scene con estro, fantasia e colori, ma anche di narrare il simbolismo presente in ogni parte del presepe.

Prestigiosi i partner del mondo del food & Wine che hanno aderito al progetto “THE STARS OF VIA MARGUTTA”:

Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, che con la sua filosofia e passione ha il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione. Iginio Massari sarà presente al progetto “The Stars of Via Margutta” con una delle sue creazioni più celebri dell’Alta Pasticceria il “Panettone” firmato Massari. Il re dei lievitati è alta pasticceria, pura artigianalità italiana nella quale si rispecchiano armonia, tradizione e innovazione.

Il brindisi in Via Margutta, con il Merlettaie Brut varietà Pecorino – Bio Vegan, sarà a cura di Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, un gruppo di aziende vitivinicole leader sul mercato tra i produttori di vino, che vanta la presenza di cinque cantine annoverate fra le principali realtà italiane. Tradizione e innovazione, unitamente alla convinzione che la produzione del vino debba essere l’espressione più autentica del territorio, danno origine a una vasta gamma di vini: dai vitigni autoctoni delle Marche Passerina e Pecorino, dell’Abruzzo Trebbiano e Montepulciano, della Toscana Sangiovese e del Lazio Cesanese, fino a quelli della Sicilia Grillo e Nero D’Avola.

Ringraziamenti particolari vanno alla Banca del Fucino che anche quest’anno sostiene le luminarie di Via Margutta. La Banca del Fucino, che celebra nel 2023 il suo Centesimo anniversario, si è affermata in un secolo di storia come una delle più importanti realtà bancarie romane, mantenendo la propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari che negli ultimi decenni hanno incorporato le altre principali banche della Capitale.

La Banca del Fucino ha saputo coniugare tradizione e innovazione, unendo le caratteristiche di banca di prossimità, al servizio delle famiglie e delle imprese dei territori di riferimento con i suoi 36 sportelli e centri private, alla capacità di fornire servizi digitali avanzati, adatti alle esigenze di una clientela sempre più evoluta.