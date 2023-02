The Sandbox, nel metaverso è possibile essere vicini di casa delle big dei videogiochi

Il metaverso decentralizzato The Sandbox annuncia oggi l’apertura di Voxel Madness, un nuovo quartiere di oltre 481 lotti di Land e 12 Estate (appezzamenti più ampi di Land), ovvero le zone che è possibile comprare e che resteranno del giocatore proprio come un NFT, dove i proprietari potranno costruire le proprie esperienze interattive vicino a 11 brand di videogame, intrattenimento e Web3. La vendita di Land in Voxel Madness, al cui interno vi sono marchi come Cut the Rope, Invincible, Dungeon Siege e Habbo, inizierà il 14 febbraio 2023 alle ore 16. Il quartiere a tema gaming ed entertainment Voxel Madness fungerà da sala giochi virtuale. Il quartiere Voxel Madness si trova a est della Land di Ubisoft.

La vendita includerà Land standard e premium, e anche più ampi ed esclusivi Estate che saranno messi all’asta direttamente su OpenSea. Le Land Premium situate nelle vicinanze dei brand sono sono vendute con oggetti digitali. Le Land Premium aumentano anche le ricompense per lo staking e consentono ai proprietari di utilizzare oggetti collezionabili nel software online Game Maker per creare esperienze.

La registrazione per la vendita è aperta a chiunque, e si basa sul sistema di lotteria introdotto nel dicembre 2022 per garantire un processo di acquisto equo. Le opportunità di partecipare alle vendite di Land standard e Premium saranno concesse anche tramite il processo KYC (Know Your Customer), che convaliderà che tutti i partecipanti sono individui con sufficiente Sand (almeno 1.011 Sand, la valuta del gioco) sulla rete Polygon per acquistare una Land nel proprio account. Ogni utente può registrarsi per la vendita Land standard o Premium, o entrambe. “Questo nuovo quartiere consente a marchi, creatori e fan di costruire il futuro dell’intrattenimento digitale, un futuro basato sulla vera proprietà”, spiega Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Oltre ad essere un ottimo posto per giocare, il quartiere di Voxel Madness sarà anche un punto di riferimento per promuovere nuove forme di intrattenimento interattivo”.