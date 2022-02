Il metaverso di gioco decentralizzato The Sandbox ha annunciato una partnership con Brinc, acceleratore globale con sede a Hong Kong. Investirà 50 milioni di dollari per avviare il Sandbox Metaverse Accelerator Program, che punta a finanziare 100 startup per innovare il metaverso aperto, basato su valori condivisi e attraverso una governance aperta, trasparente e decentralizzata. Il nuovo programma, che vedrà operare le prime selezioni nel secondo trimestre del 2022, mira ad accelerare da 30 a 40 startup all’anno in arco di tempo di tre anni. Il programma investirà, guiderà, educherà e sosterrà lo sviluppo di startup e progetti promettenti in ambito blockchain, fornendo anche accesso a potenziali clienti e opportunità di sviluppo aziendale attraverso le partnership di The Sandbox, Animoca Brands e Brinc. Le startup accettate nel programma riceveranno un investimento iniziale fino a 250.000 dollari ciascuna. The Sandbox fornirà inoltre ulteriori sovvenzioni fino a 150.000 dollari in controvalore di token SAND, la criptovaluta associata al metaverso, ai migliori risultati, oltre a sovvenzioni di LAND, la terra digitale del metaverso. Dopo il programma, le startup più meritevoli dopo il programma potranno anche richiedere un investimento successivo da parte di The Sandbox. Verranno prese in considerazione le startup blockchain operanti nell’ambito dell’arte, del collezionismo, della cultura, dell’intrattenimento, dei giochi, dei media, dei contenuti e dello streaming. Le candidature online possono essere inviate sul sito dedicato.

Il programma è supportato dai seguenti mentori: insieme a Yat Siu (Animoca Brands), Sebastien Borget (The Sandbox) e Manav Gupta (Brinc), parteciperanno Cathy Hackl (CEO di Futures Intelligence Group), Holly Atkinson (sviluppatore blockchain principale presso The Sandbox ), Holly Liu (co-fondatrice di Kabam), Janine Yorio (CEO di Republic Realm), Leah Callon-Butler (direttore di Emfarsis e editorialista di CoinDesk), Pavel Bains (co-fondatore di Bluzelle), Serena Tabacchi (direttore e co-fondatrice del Museum of Contemporary Digital Art), Susan Cummings (CEO di Petaverse Network), Yam Karkai (co-fondatrice di World of Women) e Yingzi Yuan (fondatrice e costruttrice di Metaverse Summit). Anche i leader del Web 3.0 di Altitude Games, Binance, Dragonfly Capital, Republic Crypto e True Global Ventures agiranno da tutor.