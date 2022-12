The Sandbox, il primo compleanno di Playboy nel metaverso

Il mondo virtuale decentralizzato The Sandbox ha annunciato che Playboy celebrerà il 69° anniversario del proprio marchio nel metaverso attraverso una nuova esperienza disponibile dal 12 dicembre fino al 19 dicembre . Durante la celebrazione Playboy e The Sandbox renderanno disponibile una raccolta di NFT che ripercorrono la storia del marchio. A partire dalla copertina della rivista dell’aprile 1956, gli oggetti da collezione voxelizzati copriranno il passato, il presente e il futuro di Playboy. L’esperienza offrirà anche opportunità ai giocatori di essere ricompensati con meccanismi play-to-earn: i giocatori che completeranno almeno una missione all’interno dell’esperienza riceveranno anche un collezionabile digitale in-game per il 69° compleanno di Playboy. L’esperienza del 69esimo compleanno di Playboy in The Sandbox si svolgerà dal 12 al 19 dicembre 2022 e sarà accessibile gratuitamente e per tutti. “Siamo entusiasti di svelare la prima esperienza che stiamo costruendo con Playboy nel metaverso”, afferma Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Questo darà alla nostra comunità l’opportunità di dare un’occhiata a ciò che questo marchio leggendario e iconico sta costruendo sulla sua LAND”.