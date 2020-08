Bruce Springsteen sostiene Joe Biden, il candidiato democratico alla Casa Bianca: The Rising è l’inno della sua campagna elettorale.

Bruce Springsteen sostiene apertamente la corsa alla Casa Bianca di Joe Biden. Il Boss ha deciso appoggiare il leader dem con un’azione concreta: ha concesso la sua The Rising come inno ufficiale della campagna elettorale. D’altronde, Springsteen ha fin dagli scorsi anni manifestato poca simpatia per l’attuale presidente, Trump, cui non sono mancati attacchi anche negli ultimi tempi, complice un’emergenza sanitaria gestita in maniera quantomeno opinabile.

Bruce Springsteen sostiene Joe Biden

Per manifestare il suo pieno sostegno al candidato dem, il Boss gli ha concesso di utilizzare una sua canzone come inno della sua campagna elettorale. Nel video pubblicato da Biden sui social si possono vedere immagini relative all’emergenza Coronavirus, ma anche per un breve istante lo stesso Springsteen in compagnia della moglie Patti Scialfa. La clip è stata presentata per la prima volta durante la Convention Democratica, iniziata il 17 agosto 2020. Guardiamola insieme:

Il significato di The Rising

Non è casuale la scelta della canzone, ricaduta su The Rising, brano scritto dal Boss dopo la tragedia dell’11 settembre 2001. Basta leggere il ritornello per intuirlo: “Coraggio, risorgiamo, mettete le vostre mani nelle mie. Coraggio, risorgiamo, coraggio, risorgiamo stanotte“. In qualche modo l’attuale momento storico americano, con il dramma dell’emergenza Coronavirus e l’esplosione delle manifestazioni contro il razzismo dopo l’uccisione di George Floyd, è stato dunque paragonato a quello sconvolgente del post terrorismo di inizio millennio.

Bruce Springsteen

In uno stato di morte apparente degli Stati Uniti, di crisi irreversibile a livello non tanto economico ma sociale, con scontri che hanno per molte settimane monopolizzato l’attenzione dei media in diversi Stati, Biden chiede agli americani di risorgere insieme. E il Boss gli concede il suo pieno appoggio. Basterà per superare alle prossime elezioni il tycoon?