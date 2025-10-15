The Resurrection of the Christ si gira in Italia

Mel Gibson sta attualmente girando in Italia il sequel di “La Passione di Cristo”, intitolato “The Resurrection of the Christ”. Con le sue parole, Gibson descrive la sceneggiatura come un “trip sotto acidi”. Il primo film, uscito nel 2004, ha ottenuto un grande successo mondiale grazie all’interpretazione di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù e Monica Bellucci in quello di Maria Maddalena. Il sequel, tuttavia, ha un cast completamente rinnovato.

Per il ruolo principale è stato scelto l’attore finlandese Jaakko Ohtonen, mentre Mariela Garriga, attrice cubana già vista in “Mission Impossible: Dead Reckoning”, interpreterà Maria Maddalena. Nonostante Gibson avesse valutato l’idea di utilizzare effetti digitali per riportare attori del primo film, i costi sono stati ritenuti troppo elevati.

Nel nuovo film, attori italiani come Kasia Smutniak, che sostituisce Maia Morgenstern nel ruolo di Maria, e Pier Luigi Pasino, che interpreterà l’apostolo Pietro, saranno presenti nel cast. Riccardo Scamarcio assumerà il ruolo di Ponzio Pilato.

Le riprese sono iniziate a Cinecittà e si sposteranno nel sud Italia, con località come Matera, Altamura, Ginosa, Gravina e Laterza segnalate come set. Si prevede che questa produzione internazionale attiri l’attenzione di chi vive o transita in zona.

La sceneggiatura, co-scritta da Gibson, suo fratello e Randall Wallace, promette di essere innovativa, partendo da eventi come la caduta degli angeli fino alla morte dell’ultimo apostolo.