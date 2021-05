The Rasmus tour 2022: la band finlandese famosa per la super hit In the Shadows ha annunciato una data in Italia.

Grande ritorno in Italia: i The Rasmus sono pronti a regalare nuove gioie ai propri fan nel 2022. La band finlandese, capace di conquistare il cuore di migliaia di persone nei primi anni Duemila grazie alla super hit In the Shadows, sarà nuovamente protagonista nel nostro paese per un unico concerto, inserito nel contesto più ampio del Dead Letters Anniversary Tour. Andiamo a scoprire tutte le informazioni sulle date e i biglietti.

The Rasmus in Italia nel 2022: la data e i biglietti

Il gruppo guidato da Lauri Ylönen ha annunciato le date del nuovo tour europeo nel 2022. Un ciclo importante di concerti che vedrà la band nuovamente arrivare in Italia, e in particolare al Fabrique di Milano. La data da segnare sul calendario è il 21 ottobre 2022.

I biglietti per l’evento sono disponibili dal 14 maggio sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 35 euro più diritti di prevendita. All’evento prenderanno parte alcuni ospiti d’onore importanti, che non sono però ancora stati annunciati dalla rock band. Di seguito il post con l’annuncio:

The Rasmus: da Dark Matters a Bones

L’ultimo album per il gruppo finnico risale al 2017, anno in cui pubblcicarono Dark Matters. A distanza di quattro anni, il 14 maggio sono pronti a tornare a far sentire la propria musica attraverso il singolo Bones. Non sappiamo se sarà l’anteprima di un nuovo grande album, ma quel che è certo è che si tratterà di un pezzo gothic rock nel perfetto stile della band, quello che ha fatto innamorare amanti del cosiddetto ‘love metal’ in tutto il mondo.