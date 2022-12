The Price Of Glee: il documentario sulle morti di Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera fa discutere

Il prossimo anno su Discovery+ arriverà un documentario che si intitola The Price Of Glee, ovvero Il Prezzo di Glee. Un titolo che ha già fatto molto discutere dato che la docuserie si articolerà in tre puntate, ognuna dedicata ai tre membri del cast morti prematuramente e in circostanze tragiche nel corso degli anni.

Una puntata sarà dedicata a Cory Monteith (che in Glee interpretava Finn Hudson), trovato morto nel 2013 in una stanza d’albergo per un mix di eroina e alcol. Una racconterà la storia di Mark Salling (conosciuto dai fan della serie per il personaggio di Noah “Puck” Puckerman), che si è suicidato nel 2018 alla vigilia di una sentenza che lo vedeva accusato di possesso di materiale pedo-p0rnografico. E infine l’ultima affronterà il caso di Naya Rivera (alias Santana Lopez) morta affogata in un lago nel 2020 davanti al figlio.

“Nel maggio 2009, dieci giovani attori hanno fatto il loro debutto televisivo in Glee” – si legge nel trailer – “Nel 2020 sono tutti famosi. Tre di loro sono morti“.

La docuserie uscirà il prossimo 16 gennaio.

The Price Of Glee, online la serie fa già discutere

il coraggio di permettere una roba del genere? ma poi “the price of glee” come se la loro m0rte fosse correlata alla serie… che schifo https://t.co/3EEDjWpqWJ — miriam ⚾️🍑 (@Lanasmiciogatto) December 10, 2022

Non ho visto il trailer e non credo che lo vedrò, ma sono agghiacciata da alcuni dettagli di the price of glee. Usare la morte di 3 giovani per fare ascolti e mostrare un corpo nella sacca mortuaria è la cosa più schifosa che abbia mai visto. E stiamo parlando di glee. — fra ミ☆🦋 (@serensnixpity) December 9, 2022

Voi state male.

Fare una cosa del genere è davvero agghiacciante.

Parlo per Naya, una madre morta dopo aver messo in salvo suo figlio. Io ancora devo superare la sua morte e sti qui fanno documentari. Significa solo una cosa: non portare rispetto. https://t.co/95nHKXDJ8q — m (@barellvic) December 9, 2022

Ecco il trailer: