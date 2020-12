The Pozzolis Family

In seguito all’annuncio dello spostamento del tour della The Pozzolis Family, date le ultime disposizioni governative in contrasto al Covid-19, anche il live previsto a Roma verrà recuperato nel 2021.

La nuova data:

3 maggio 2021 Roma, Teatro Olimpico

I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.

