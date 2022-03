Bob Dylan, The Philosophy of Modern Song: il nuovo libro del cantautore vincitore del premio Nobel.

C’è sempre la musica nella vita di Bob Dylan, anche quando si tratta di letteratura. Il cantautore di Duluth ha concluso una nuovo libro, il quinto della sua carriera da scrittore, se si considerano anche le raccolte di testi. Ed è un libro che mette insieme importanti saggi scritti di suo pugno su alcune canzoni che portano la firma di altri artisti.

S’intitola The Philosophy of Modern Song e promette d’insegnare ad analizzare al meglio la filosofia che si pone alla base delle canzoni, che spesso ci confondono con quella che l’artista premio Nobel definisce “trappola delle rime facili“. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo mastodontico progetto.

Il nuovo libro di Bob Dylan

Da Elvis Costello a Nina Simone, passando per Hank Williams. Bob Dylan analizza in sessanta saggi altrettante canzone scritte da alcuni dei più grandi artisti della musica americana e internazionale. Una raccolta unica di riflessioni e studi che mettono in luce la peculiarità tipica dei testi di grandi brani, perfetti così come sono. Canzoni in cui anche l’aggiunta di una singola sillaba potrebbe rovinare tutto.

Bob Dylan

Una raccolta unica nel suo genere, che promette di far riflettere non solo sulla canzone in sé, ma sulla vita più in generale: “Anche se si concentrano sulla musica, i saggi sono in realtà riflessioni sulla condizione umana“. Ad arricchire il volume anche 150 fotografie scelte con cura dallo stesso cantautore. La data d’uscita da segnare con un circoletto rosso sul calendario è l’8 novembre 2022.

La genesi di The Philosophy of Modern Song

Per comprendere quanto lavoro e quanta cura ci sia dietro a questo volume, è importante sapere che il cantautore di Duluth ci sta lavorando addirittura dal 2010. Un impegno davvero importante per l’artista americano, che ha voluto con tutto se stesso riuscire a dare uno spaccato, il più possibile completo, ai suoi fan e non solo sulla filosofia che c’è alla base della canzone moderna.

Di seguito il post con l’annuncio: