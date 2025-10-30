21.6 C
The Others Art Fair: Torino ospita 57 espositori internazionali

The Others Art Fair torna con la sua quattordicesima edizione, presentando 57 espositori che si riuniranno dal 30 ottobre al 2 novembre presso il Centro Internazionale di Formazione dell’ILO a Torino. Quest’anno la fiera accoglie partecipanti provenienti da diversi paesi, tra cui Slovacchia, Spagna, Perù, Cuba, Lituania, Francia, Svizzera, Argentina e Portogallo.

Il direttore artistico Lorenzo Bruni guida la manifestazione, insieme a un board curatoriale che include Caterina Angelucci, Carolina Ciuti, Lydia Pribišová ed Elisabetta Roncati. In questa edizione si esploreranno temi come la soglia e la città, il viaggio e l’interculturalità, il corpo e gli inganni della visione, attraverso focus, visite guidate e tavole rotonde. La fiera vuol essere un laboratorio critico piuttosto che un semplice evento fieristico.

Simone Rotella, illustratore torinese, firma l’immagine guida di quest’edizione, intitolata “Allegoria nel futuro”, che rappresenta l’incontro tra umanità e tecnologia. L’illustrazione richiama tre figure di età diverse, ispirate a un quadro di Tiziano, e rispecchia il tema centrale: “Il futuro è qui e ora”.

Le proposte espositive si suddividono in tre macroaree. La prima esplora il confine tra spazio pubblico e privato, con lavori che richiamano esperienze condivise e interazioni con la natura. La galleria Collage Habana di Cuba, ad esempio, favorisce il dialogo tra artisti cubani su oggetti di pura contemplazione. Altri espositori utilizzano il corpo come elemento centrale, riflettendo sull’identità e l’enfasi sull’emozione.

The Others si presenta così come un evento che intreccia voci e linguaggi diversi, creando un mosaico artistico vivace e contemporaneo.

